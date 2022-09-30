Месси не планирует возвращаться в Барселону: футболист обижен на президента клуба
Источник:Marca
Контракт Лионеля Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года. Совсем скоро игрок может сменить клубную прописку.
Ранее сообщалось, что Месси не планирует продлевать соглашение с ПСЖ. Однако звездный аргентинец не собирается возвращаться в Барселону.
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Месси обижен на руководство Барселоны
СМИ сообщают, что Лионель не общается с руководством Барселоны. Аргентинец считает, что президент клуба Жоан Лапорта изменил ему, сначала договорившись о контракте, а затем в последний момент отменив договоренность.
Если бы он все же вернулся, то некоторым в команде и руководстве пришлось бы искать новую работу.
К тому же, финансовая ситуация в клубе усложняет возможность такого перехода. Месси хочет получать высокую зарплату, что в нынешних условиях будет сложно. Также ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем Барса не смогла продлить контракт. А еще футболист рассчитывает на гарантированное место в стартовом составе.
Карьера Месси в Париже
- 10 августа 2021 года Месси подписал контракт с ПСЖ.
- 35-летний аргентинец в текущем сезоне провел 11 матчей за парижский клуб, где забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.