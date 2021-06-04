Почему лидер Динамо не сыграл против Северной Ирландии: детали отсутствии Цыганкова

Сборная Украину 3 июня сыграла контрольный спарринг против Северной Ирландии. Матч пропускал один из лучших игроков Динамо Виктор Цыганков.

Отсутствие лидера

Перед поединком Андрей Шевченко объявил заявку на матч против Северной Ирландии. Однако в ней неожиданно не оказался Виктора Цыганкова.

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Журналист Игорь Цыганик в своих соцсетях раскрыл причину отсутствия лидера киевского Динамо. Оказывается, что в Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы.

Успеет ли правый вингер восстановится до последнего товарищеского матча против Кипра, который состоится 7 июня, пока неизвестно.

Также представитель СМИ рассказал и об отсутствии Эдуарда Соболя. Футболист ждет решения врачей по своему общему состоянию. Перед поединком защитник Брюгге плохо чувствовал себя на тренировках и вынужден был пройти медицинское обследование.