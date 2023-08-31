Назревает конфликт: Костюк призналась, почему не планирует играть за сборную Украины в ближайшее время

В федерации украинского тенниса назревает очередной конфликт. Третья ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему в ее ближайших планах нет места для матчей за сборную.

К сожалению, US Open-2023 получился неудачным для украинки. Марта Костюк не смогла пройти уже первый раунд, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной – 0:2 (2:6, 1:6). Украинская теннисистка смогла взять всего три гейма у соперницы.

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Костюк: Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую

После этого поражения Костюк поделилась своими ближайшими планами и рассказала, почему не будет выступать за сборную Украины в 2023-м, а может даже в следующем 2024-м году. Похоже, что в украинском теннисе начнется бунт из-за одного человека.

"Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-нибудь выступлю очень хорошо, то, возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае",– рассказала Марта.

Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, вероятнее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах на следующий год,

– заявила Костюк.

. Марта Костюк – третья ракетка Украины, которая занимает 39 позицию в рейтинге WTA. В этом сезоне завоевала один трофей и заработала почти 870 тысяч долларов призовых. Марта до этого конфликта была стабильной теннисисткой женской сборной.

Отметим, что украинские теннисисты и теннисистки пожаловались в Международную теннисную федерацию на вице-президента ФТУ Евгения Зукина. Муж позволял себе травлю, пренебрежительное поведение, разговоры в сторону наших спортсменов. Не сторонился Зукин и слов шантажа и определял составы национальных команд в соответствии со своими симпатиями в сторону теннисистов.

Письмо подписали ведущие украинские теннисисты: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Илья Марченко, Сергей Стаховский, уже закончивший карьеру, первая ракетка страны Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

Также ответное письмо получили другие мировые теннисные федерации. Зукину с таким поведением точно не место в украинском теннисе. Его поведение только разрушит развитие украинского тенниса.