Был конфликт с известным агентом: журналист назвал еще одну версию ухода Гуры из Александрии

Появились новые детали увольнения Юрий Гуры из тренерского мостика Александрии. Вроде бы у наставника были проблемы с известным футбольным агентом, который сотрудничает с украинским клубом.

Юрий Гура не разделял политику известного агента Вадима Шаблия, приведшего в Александрию 18 своих клиентов. Интересно, что среди пожилых новичков команды есть 7 футболистов, сотрудничающих с этим футбольным агентом.

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Различные взгляды с агентом

Проблемы в отношениях начались из-за того, что финансовая часть футболистов значительно отличалась. К примеру, Кирилл Ковалец получает 20 тысяч долларов в месяц. В то же время некоторые игроки зарабатывают всего 2 – 3 тысячи долларов.

Уже бывшему тренеру Александрии Юрию Гури такая разница в зарплате была не по душе, ведь это вызвало дисбаланс внутри команды.

Второй момент – игровая практика, которую должны получать футболисты, вне зависимости от уровня их игры на футбольном поле.

Вроде бы из-за этого у Гуры был конфликт с динамовцем Викентием Волошином, которого Александрия арендовала до конца июня 2023 года.

Раньше была другая версия возможного ухода Гуры с руля команды. Это то, что наставник не справился с поставленной на сезон задачей, занять третье место в УПЛ. Но эта задача была на целый сезон, а команды отыграли матчи только одного круга украинского первенства, а Александрия уверенно идет среди лидеров – 5-я позиция.

Экстренер Александрии назвал своего преемника в тренерском кресле команды. По его словам, им станет Руслан Ротань, возглавляющий молодежную сборную Украины, которую недавно вывел на Евро-2023. 46-летний наставник только подтвердил слухи об этом кандидате.