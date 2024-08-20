Титулованная немецкая биатлонистка пропустит новый сезон Кубка мира

Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц ждет первенца. Спортсменка пропустит ближайший сезон Кубка мира.

Янина Хеттих-Вальц в своем инстаграме сообщила, что станет мамой. Спортсменка поделилась милым фото со своим мужем.

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Немка ждет ребенка

Из-за беременности Янина Хеттих-Вальц пропустит биатлонный сезон-2024/2025.

Начинается новое приключение. Мы невероятно рады. До встречи на биатлонных стадионах в следующем сезоне,

– написала немецкая биатлонистка.



Янина Хеттих-Вальц сообщила о беременности / Фото из инстаграма биатлонистки

Справка. Сезон-2023/2024 немецкая спортсменка закончила на 10-м месте в общем зачете. Также она получила серебряную и бронзовые медали на чемпионате мира-2024 в чешском Нове Место.

Напомним, что часть сезона-2024/2025 может пропустить и украинка Ирина Петренко, которая получила травму на тренировке.