Подарок от Италии: почему Джима финишировала на чемпионате Европы третьей, но получила "серебро"

В швейцарском Ленцерхайде стартовал чемпионат Европы-2023 по биатлону. Женская индивидуальная гонка открывала программу престижных соревнований, но уже в первом старте не обошлось без курьезов.

Юлия Джима стала лучшей из пяти представительниц Украины, вышедших на трассу в первой гонке чемпионата Европы-2023 по биатлону. 32-летняя биатлонистка продемонстрировала практически идеальную стрельбу, выбив 19 мишеней из 20 возможных. Юлия снова возвращается к тому времени, когда была одной из лучших на огневом рубеже в мире. 24 канал.

Подробнее о гонке Первая медаль Украины: Юлия Джима – серебряный призер чемпионата Европы по биатлону

Один недостаток на четырех огневых рубежах позволил украинцы показать третий результат. Отставание от второго места, которое заняла немка Лиза Мария Шпарк, составила 5,5 секунды. Победительницей "индивидуалки" стала биатлонистка из Италии Микела Каррара.

Остальные украинки заняли места за пределами топ-10.

Результаты других украинских биатлонисток в "индивидуалке"

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24. Анастасия Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40. Елена Белосюк (0+0+0+3) +5:06,0

"Биатлонная Санта-Барбара" в пользу украинки

Однако на этом все не кончилось. После индивидуальной гонки был подан протест на итоговый результат итальянки Каррары, которая с одним промахом торжествовала в первой гонке чемпионата Европы-2023.

После просмотра повтора оказалось, что система электронного отслеживания результатов по ошибке не учла два промаха итальянки на второй стрельбе, которая в результате была наказана двумя минутами штрафа. Каррара потеряла "золото" и опустилась на 11-е место по итогам "индивидуалки".

Этот протест изменил расположение биатлонисток в топ-10 и призером гонки. Следовательно, ставшая второй немка Шпарк перепрыгнула на первую позицию и победила в "индивидуалке". Джима же вместо "бронзы" радовалась своему только добытому "серебру".

Остальные результаты украинок не изменились.

Двойное представительство Германии на пьедестале

На третье место пьедестала запрыгнула еще одна немка Селина Гротиан, которая сначала с двумя промахами финишировала четвертой. Но недолго Селина пробыла с деревянной наградой.

Юлия Джима стала автором первой награды Украины на чемпионате Европы по биатлону в 2023 году. Это первая медаль олимпийской чемпионки в новом сезоне. Пока Джима нас не радовала наградами на Кубке мира.

25 января в 15:00 на чемпионате Европы-2023 стартует мужская "индивидуалка", где Украину представят шесть биатлонистов – Артем Прима (№22), Антон Дудченко (№33), Богдан Цымбал (№47), Денис Насыко (№65) ), Тарас Лесюк (№93) и Артем Тищенко (№103).