Травмированный Шапаренко нашел причину провальных выступлений Динамо

Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после ужасной травмы, полученной в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче. Футболист прокомментировал выступления "Динамо" в этом сезоне.

Динамо неудачно начало сезон-2022/2023. Киевляне не пробились из-за квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов и близки к вылету из Лиги Европы. "Бело-синие" до сих пор не получили ни одного балла после 4 туров. Дела в чемпионате Украины тоже не идут очень хорошо.

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Шапаренко: Оно будет отмечаться на твоей игре

Подопечные Мирчи Луческу после 6 сыгранных матчей занимают необычную для себя позицию – 8 место, имея в своем активе только 9 очков.

К сожалению, Николай Шапаренко не может помочь команде улучшить свою ситуацию в еврокубках и УПЛ. Полузащитник получил травму "крестов" в матче против турецкого Фенербахче и больше не сыграет в 2022 году.

Динамовцу провели операцию в Барселоне, а впереди у Николая длительная реабилитация, которую он проходит в бельгийском Антверпене. Там работает один из лучших футбольных реабилитологов, который сотрудничает с мадридским Реалом и сборной Бельгии.

Шапаренко выразил свое мнение по поводу плохого старта сезона от киевлян. Николай нашел причину провальных выступлений.

Я думаю, что это просто усталость. Когда ты играешь во Франции, на следующий день едешь во Львов больше суток, то оно будет отмечаться на твоей игре. Связываю ли я результаты Динамо только с этим? Да,

– ответил полузащитник.

В 2022 году Динамо оставалось провести 10 матчей. Николай появится на футбольном поле уже в новом 2023 году.

До травмы Шапаренко успел сыграть за Динамо в сезоне 2022/2023 только 9 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что предыдущий поединок УПЛ Динамо против Металлиста не состоялся. Матч перенесли из-за массированного обстрела оккупантами Украины.