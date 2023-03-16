Не хочет идти воевать: украинка Белосюк призналась, почему не заканчивает карьеру биатлонистки

Опытная биатлонистка сборной Украины Елена Белосюк может продолжить свою карьеру. Спортсменка рассказала, почему не собирается попрощаться с биатлоном.

Олимпийская чемпионка-2014 в Сочи рассказала, как в последние годы никак не может повесить винтовку на гвоздь. Елена Белосюк назвала причину, заставляющую ее продолжать выступать.

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Белосюк: У меня выбор один: либо я иду воевать, либо продолжаю заниматься спортом

Елена Белосюк рассказала, что не хочет ехать воевать на передовую, хотя является военнослужащим. Биатлонистка аргументировала это тем, что воина из нее не очень, а лучше ей удается показывать себя на биатлонной арене.

Знаете, я уже пять лет пытаюсь завершить свою карьеру действующего спортсмена, но в нас вносятся, то ковод, то война. Поскольку мы военнослужащие, у меня выбор один: или я иду воевать, или я продолжаю заниматься спортом. С меня воина так себе, поэтому лучше пока оставаться в спорте. Пока идет война, я не могу отсюда уйти. По крайней мере, на фронт я не хочу,

– призналась биатлонистка.

Белосюк назвала причину продолжения карьеры: смотрите видео

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