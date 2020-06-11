Поцеловал журналистку и пошел на самоизоляцию: регбист попал в курьезную ситуацию
Забавный случай произошел с регбистом Бенджи Маршаллом из Австралии. Он увидел знакомую представительницу со СМИ и решил ее поцеловать, чем нарушил правила карантина.
Второй капитан команды "Вестс Тайгерс" с австралийской Национальной регбийной лиги Бенджи Маршалл был вынужден самоизолироваться, нарушив все правила в условиях карантина, пишет издание BBC.
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Забыл об ограничениях
Перед тренировкой регбист увидел знакомую журналистку канала Seven Network Мишель Бишоп и решил поздороваться с девушкой, поцеловав ее в щеку. Похоже, спортсмен забыл обо всех карантинных ограничениях.
Теперь профессионал вынужден провести время на карантине. Спортсменам строго запрещено контактировать с кем-либо вне команды и семьей.
Журналистка также прокомментировала эту ситуацию, отметив, что люди еще не привыкли к новой жизни в условиях пандемии коронавируса.
Добавим, что австралийский чемпионат по регби восстановился в конце мая после 10-недельного перерыва.