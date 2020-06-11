Забавный случай произошел с регбистом Бенджи Маршаллом из Австралии. Он увидел знакомую представительницу со СМИ и решил ее поцеловать, чем нарушил правила карантина.

Второй капитан команды "Вестс Тайгерс" с австралийской Национальной регбийной лиги Бенджи Маршалл был вынужден самоизолироваться, нарушив все правила в условиях карантина, пишет издание BBC.

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Забыл об ограничениях

Перед тренировкой регбист увидел знакомую журналистку канала Seven Network Мишель Бишоп и решил поздороваться с девушкой, поцеловав ее в щеку. Похоже, спортсмен забыл обо всех карантинных ограничениях.

The @WestsTigers have apologised after Benji Marshall broke COVID protocols this morning at training and mistakenly crossed into a no-go zone for players. He was thanking 7NEWS @7michellebishop for a message she sent following his shock axing. https://t.co/Kk9cXEUyX7 @jimwilsontv pic.twitter.com/pQMudtw65k — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 10, 2020

Теперь профессионал вынужден провести время на карантине. Спортсменам строго запрещено контактировать с кем-либо вне команды и семьей.

Журналистка также прокомментировала эту ситуацию, отметив, что люди еще не привыкли к новой жизни в условиях пандемии коронавируса.

Добавим, что австралийский чемпионат по регби восстановился в конце мая после 10-недельного перерыва.