Победная шайба Донбасса признана одной из лучших в хоккейной Лиге чемпионов: видео

Хоккейный клуб Донбасс закончил выступления в Лиге чемпионов, обыграв на выезде австрийский Клагенфурт. Победную шайбу забросил Олегс Шишлянниковс. И именно этот бросок признали одним из лучших в туре.

Донбасс в этом матче стремился взять реванш за обидное поражение в предыдущем матче против австрийской команды. Тогда дончане трижды пропустили в первом периоде, но впоследствии смогли сравнять счет. Но за минуту и 16 секунд до конца матча пропустили шайбу и проиграли.

На этот раз матч в Клагенфурте закончился в пользу украинской команды. А победная шайба Олегса Шишлянниковса попала в топ-3 лучших в шестом туре хоккейной Лиги чемпионов.

Видео топ-3 лучших шайб 6 тура хоккейной Лиги чемпионов