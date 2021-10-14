Донбас в цьому матчі прагнув взяти реванш за прикру поразку в попередньому матчі проти австрійської команди. Тоді донеччани тричі пропустили в першому періоді, але згодом змогли зрівняти рахунок. Та за хвилину та 16 секунд до кінця матчу пропустили шайбу та програли.

Цього разу матч в Клагенфурті закінчився на користь української команди. А переможна шайба Олегса Шишлянніковса потрапила у топ-3 найкращих в шостому турі хокейної Ліги чемпіонів.

Відео топ-3 найкращих шайб 6 туру хокейної Ліги чемпіонів