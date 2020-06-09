Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Франции Джибриль Сиссе возвращается, чтобы достичь собственных рекордов. Футболист уже во второй раз объявляет о возобновлении карьеры.

Об этом сообщает французское издание GetFootballNewsFrance.

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Вернулся для осуществления мечты

Французский "Дижон" готов подписать ветерана Джибриля Сиссе. Руководство клуба считает, что 38-летний форвард поможет команде в поединках.

Спортивный директор французов Пеги Луиндула когда-то играл вместе с футболистом.

Клуб может помочь Сиссе дойти до отметки 100 голов в чемпионате Франции, сейчас в активе форварда 96 забитых мячей.

Сиссе заявлял, что готов играть бесплатно, чтобы осуществить мечту.

Я бомбардир и мне нравятся цифры. Люблю забивать голы, сейчас у меня их 96 в Лиге 1. Нужны еще 4 гола, и я должен сделать это раньше, чем умру,

– цитирует слова футболиста Sky Sports.

За карьеру Сиссе успел поиграть в более чем 10 клубах, среди которых были "Ливерпуль", "Лацио" и "Марсель".

В 2015 году Сиссе закончил карьеру из-за травмы, но в 2017 восстановил ее в клубе третьего дивизиона чемпионата Швейцарии "Ивердоне", после чего снова закончил в 2018 году.

Достижения Джибриля Сиссе