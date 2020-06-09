Победитель Лиги чемпионов возвращается в футбол, чтобы осуществить мечту
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Франции Джибриль Сиссе возвращается, чтобы достичь собственных рекордов. Футболист уже во второй раз объявляет о возобновлении карьеры.
Об этом сообщает французское издание GetFootballNewsFrance.
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Вернулся для осуществления мечты
Французский "Дижон" готов подписать ветерана Джибриля Сиссе. Руководство клуба считает, что 38-летний форвард поможет команде в поединках.
Спортивный директор французов Пеги Луиндула когда-то играл вместе с футболистом.
Клуб может помочь Сиссе дойти до отметки 100 голов в чемпионате Франции, сейчас в активе форварда 96 забитых мячей.
Сиссе заявлял, что готов играть бесплатно, чтобы осуществить мечту.
Я бомбардир и мне нравятся цифры. Люблю забивать голы, сейчас у меня их 96 в Лиге 1. Нужны еще 4 гола, и я должен сделать это раньше, чем умру,
– цитирует слова футболиста Sky Sports.
За карьеру Сиссе успел поиграть в более чем 10 клубах, среди которых были "Ливерпуль", "Лацио" и "Марсель".
В 2015 году Сиссе закончил карьеру из-за травмы, но в 2017 восстановил ее в клубе третьего дивизиона чемпионата Швейцарии "Ивердоне", после чего снова закончил в 2018 году.
Достижения Джибриля Сиссе
- В составе французского "Осера" стал обладателем Кубка Франции (2002/03).
- В 2005 году С "Ливерпулем" стал победителем Лиги чемпионов. Также является обладателем Кубка Англии (2006) и Суперкубка Европы (2005).
- С греческим "Панатинаикосом" становился чемпионом Греции (2009/10) и обладателем кубка страны в этом сезоне.
- Обладатель Кубка конфедераций (2003).
- Лучший бомбардир чемпионата Франции (2001/02 и 2003/04 годов).
- Лучший бомбардир чемпионата Греции (2009/10 и 2010/11 годов).
- Лучший молодой футболист Франции (2001/02).