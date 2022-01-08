Победитель Евро-2020 переходит в канадский клуб бесплатно: Наполи потерял лидера и капитана

Капитан Наполи Лоренцо Инсинье покидает итальянскую команду. С лета 2022 года он будет игроком футбольного клуба Торонто.

В субботу, 8 января, Торонто на своем сайте подтвердил, что Инсинье подписал предварительный контракт с клубом на четыре года, начиная с 1 июля 2022 года.

У Инсинье летом 2022 года истекает контракт с Наполи, и у него было право подписать предварительное соглашение с любым клубом.

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Инсинье – воспитанник Наполи. Он выступает за главную команду с 2010 года. За это время он провел 416 матчей, где забил 114 голов и отдал 95 результативных передач во всех соревнованиях. Он дважды выигрывал Кубок Италии, и еще однажды торжествовал в матче за Суперкубок Италии. Со сборной Италии игрок победил на Евро-2020.

Но игрок решил не подписывать новое соглашение с клубом. Причиной называют деньги. Еще в ноябре 2021 года писали о конфликте игрока с владельцем команды. Инсинье хотел получать шесть миллионов евро в год по новому контракту, а также бонус в размере семи миллионов за продление договора. В Наполи не намеревались увеличивать зарплату своему капитану, который получает 4,6 миллиона евро в год.

И именно зарплатой "подкупили" итальянца в канадском клубе – 11 миллионов евро в год и еще 4,5 миллиона евро в качестве бонуса за подписание контракта.