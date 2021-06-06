Победит ли Украина Кипр в генеральной репетиции перед Евро-2020: прогноз

В понедельник, 7 июня, сборная Украины проведет последний спарринг перед стартом на Евро-2020. Соперником нашей команды будет сборная Кипра. Каковы шансы "сине-желтых" на получение положительного результата – в материале Спорт 24.

Сборная Украины одной из первых начала подготовку к Евро-2020. И во время подготовки предсказала сразу три спарринга. Матч против Кипра 7 июня будет последним в этом цикле подготовки. Далее – уже первый матч на Евро-2020 против сборной Нидерландов 13 июня.

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К этому матчу сборная Украины подходит в полной боевой готовности. Готовятся 31 футболист – все, кто есть в расположении команды (даже те, которые не попали в финальную заявку на Евро-2020). Последним к команде присоединился Александр Зинченко, который имел дополнительные выходные из-за участия в финале Лиги чемпионов.

Не главный ли вопрос к этому матчу – в каком составе выступит сборная Украины? Выпустит ли тренерский штаб команду, приближенную к основному составу, который выступит на Евро-2020? Может ли Шевченко решить поберечь лидеров и даст шанс проявить себя игрокам резерва?

Несмотря на это, сборная Украины является фаворитом этого матча. В успехе "сине-желтых" не сомневаются и в букмекерской компании Favbet, где выставили коэффициент 1,48 на победу. Зато на успех Кипра коэффициент 9,3.

Стоит добавить, что сборная Украины лишь в предыдущей игре против Северной Ирландии прервала несколько неудачных серий. До этого в 2021 году четыре матча украинцы заканчивали вничью 1:1. И не побеждали в семи матчах подряд. При этом украинцы в последний раз забивали больше, чем один гол, еще 3 сентября 2020 года в матче против Швейцарии. "Прорвет ли" украинцев в этом матче? Букмекеры предлагают коэффициент 1,7 на "индивидуальный тотал Украина 1,5".

Матч между сборными Украины и Кипра 7 июня начнется в 19:00.