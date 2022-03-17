Победа над Баером вывела Аталанту с Малиновским в 1/4 финала Лиги Европы: видеообзор

Аталанта 17 марта сыграла на выезде против Байера в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Бергамовский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Байер – Аталанта 0:1

Гол: Бога, 90+1

Первая встреча в Бергамо между этими клубами закончилась победой Аталанты со счетом 2:3. Руслан Малиновский получил место в стартовом составе гостей. Команды активно начали поединок, сообщает 24 канал.

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Первый острый момент в матче был в исполнении хозяев. Диаби откликнулся на передачу в штрафной соперника. Но не смог приложиться к удару, мяч легко забрал Муссо.

Уже в первой 10-минуте Джан Пьеро Гасперини произвел вынужденную замену. В составе Аталанты травмировался Толой, вместо него вышел Дьимсити.

Муриэль пробивал из пределов штрафной, но защитник успел заблокировать удар нападающего.

Малиновский выполнил точную передачу на голову Демирала, но мяч пролетел над перекладиной.

На отдых команды ушли с "сухим" счетом 0:0.

Единственный мяч решил судьбу матча

После перерыва снова Диаби упустил прекрасный момент. Однако после искусных действий снова мяч в руки забрал голкипер бергамовского клуба.

Уже на следующей минуте мяч поразил игрока гостей – судья позволил продолжить игру. Впоследствии арбитр решил пересмотреть момент на повторе, но после ВАР не изменил своего решения.

На 52-й минуте Арангис пробил выше ворот.

Малиновский провел на поле 65 минут и отправился отдыхать. Вместо украинца на поле появился Бог.

В конце матча обе команды могли забивать. Моменты упустили Бааккер и Муриэль.

Уже в компенсированное к матчу время Аталанта открыла счет. Бога продемонстрировал индивидуальное мастерство, обошел соперника и пробил мимо голкипера – 0:1.

Аталанта минимально обыграла Байер и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Видеообзор матча Байер – Аталанта