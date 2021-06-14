По сравнению с украинцами выглядим трусливо, – россияне о матчах Украины и России на Евро

Сборная Украины и России провели первые матчи на Евро-2020. Обе команды проиграли, но с разными результатами. В России же остались разочарованными игрой своей команды, особенно после матча сборной Украины.

Первым свой матч на Евро-2020 сыграла сборная России. Россияне без шансов проиграли сборной Бельгии, пропустив три гола и не забив ни одного.

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При этом украинцы сыграли против сборной Нидерландов. Наша команда тоже проиграла, и тоже пропустила три гола. Но сумела забить. При этом после того, как счет был 2:0 в пользу нидерландцев, украинцы совершили камбэк – Ярмоленко и Яремчук с разницей в четыре минуты забили дважды. Но впоследствии наша команда таки пропустила и проиграла.

В России после этих матчей остались разочарованными результатами своей команды на фоне игры сборной Украины. И в своих сравнениях отмечают, что украинцы бы победили в очной встрече.

"Сборная Украины лучше подобрана, она моложе и быстрее. Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время. Разве можно их сравнить? Отсюда начинаются и все остальные причины. Да и футбол у них развивается более динамично. У них ребята более жесткие и боевые. А у нас кто в лес, кто по дрова. Более-менее молодой парень получается, а все начинают его хвалить. В итоге он получается и об* *рается больше, чем лошадь. Так что, у них сборная сильнее и интереснее", – убежден бывший президент футбольного клуба Спартак Андрей Червиченко.

"Мне понравилась сборная Украины: высокая культура паса, мало ошибок, борются до конца. Выглядят гораздо интереснее сборной России. Самое главное – украинцы не боятся. А у наших вечно дрожь в коленях. Особенно это заметно по первому пропущенному голу. У украинцев психология сильнее. Когда они начинают бороться, они не паникуют. А у нас начинается дерганье. Вы можете представить, что наши играют два мяча в Бельгии? Даже если это и произойдет, то там такой автобус выстроится. А украинцы не сдались, даже когда сравняли счет, они думали о победе. Возможно, за это они и поплатились. Но лучше проиграть так как они, чем безвольно влететь в три мяча от Бельгии", – отметил Валерий Баринов.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, подводя итоги первых матчей Евро-2020, заявил, что лучший матч сыграли именно сборные Украины и Нидерландов, а сборная России "не явилась на игру".

"Пока на Евро самый интересный матч – Нидерланды – Украина! Сама тоска – Англия – Хорватия! Самый качественный футбол – Италия! Самый нереализованный потенциал – Бельгия! Соперник не появился. И здоровья Эриксену! Это самое важное", – написал Губерниев.