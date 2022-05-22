Пловец Романчук дебютировал в новой дисциплине и сразу получил "серебро"

Украинский пловец Михаил Романчук попробовал свои силы в необычной для себя дисциплине. Атлет выступил на открытом чемпионате Испании на открытой воде.

Дебютная медаль Романчука

Титулованный украинский пловец впервые в карьере выступил и выиграл медаль, соревнуясь на открытой воде. Романчук завоевал серебряную награду, пишет 24 канал.

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Украинский атлет уехал из Украины из-за полномасштабной войны еще в марте. В конце месяца он соревновался на турнире в Германии, после чего выступил в апреле в Швеции.

В Жироне состоялся чемпионат Испании, где пловцы соревнуются на открытой воде. Соревнования продолжались с 20 по 22 мая. Там решил выступить и Романчук, до этого не имевший в карьере международных стартов в этой дисциплине.

Украинец принял участие в двух заплывах. В первый день соревнований Романчук финишировал пятым на дистанции 10 километров, проиграв победителю – немцу Флориану Веллбруку – 20.6 секунд.

Во второй соревновательный день Михаил завоевал дебютную награду. В заплыве на 5 км он финишировал вторым. Победителем снова стал Веллбрук, однако в этот раз украинец проиграл ему всего 5.9 секунд.

Полные результаты выступлений украинца

5 километров – 51:49.5 минут (2 место)

10 километров – 1:48:50.8 часов (5 место)

Что известно о пловце

На Олимпийских играх в Токио Михаил впервые в своей карьере завоевал олимпийские медали. Он получил "серебро" на дистанции 1500 метров свободным стилем и "бронзу" на 800-метровке.

В конце 2021 Романчук стал бронзовым призером 1500-метровки на чемпионате мира на короткой воде.

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