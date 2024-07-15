После поражения Англии на Евро: собирается ли Кейн продолжать карьеру в сборной

В 2024 году Гарри Кейн остался без всех возможных трофеев. После поражения Англии на Евро-2024 вопрос о продолжении его карьеры стал открытым.

В воскресенье, 14 июля, состоялся финал Евро-2024. В решающем матче Англия проиграла сборной Испании, в очередной раз оставшись без трофея.

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Завершит ли Гарри Кейн карьеру после поражения на Евро

По информации близких к игроку источников, нападающий сборной Англии не планирует даже обдумывать завершение карьеры в национальной команде "Трех львов". Они подчеркивают, что футболист только что завершил свой лучший сезон в составе мюнхенской Баварии, забив 44 гола.

Отныне Гарри Кейн серьезно настроен помочь команде получить трофей на предстоящем чемпионате мира.

На Евро-2024 Гарри Кейн сыграл за сборную Англии 7 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в Канаде, Мексике и США.