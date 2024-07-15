У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024. У вирішальному матчі Англія програла збірній Іспанії, вкотре залишившись без трофея.
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Чи завершить Гаррі Кейн кар'єру після поразки на Євро
За інформацією близьких до гравця джерел, нападник збірної Англії не планує навіть обдумувати завершення кар'єри в національній команді "Трьох левів". Вони підкреслюють, що футболіст щойно завершив свій найкращий сезон у складі мюнхенської Баварії, забивши 44 голи.
Відтепер Гаррі Кейн серйозно налаштований допомогти команді здобути трофей на майбутньому чемпіонаті світу.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році в Канаді, Мексиці та США.