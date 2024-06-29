После неудачи на Евро-2024: останется ли Лунин в Реале
Источник:Marca
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала, Андрей Лунин принял решение относительно будущего в клубе. Игрок не планирует продлевать контракт с испанским грандом.
Уже несколько месяцев ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет продлевать контракт с Реалом. Все из-за того, что голкипер не хочет сидеть в тени своего конкурента и основного вратаря "сливочных" – Тибо Куртуа.
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Лунин не планирует оставаться в Реале
Сейчас руководство испанского гранда хочет завершить сотрудничество с украинцем через год или же как еще один вариант рассматривает его продажу летом 2024 года.
В раздевалке "сливочных" предполагали, что Андрей Лунин не будет продлевать контракт, а будет искать новый клуб на сезон-2024/2025.
Тренерский штаб не волнуется за возможный уход украинца, поскольку основным голкипером Реала есть и будет Тибо Куртуа, но они также осознают, что в тот момент, когда появится важное предложение для игрока, ситуация может измениться.
Поскольку сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2024, Андрей Лунин не смог укрепить свои позиции на рынке, как он надеялся, ведь отыграл лишь в одном матче (против Румынии) и больше не выходил в стартовом составе.Справка. Действующий контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Напомним, что портал что портал что портал WhoScored оценил голкипера Реала как худшего игрока на Евро-2024.