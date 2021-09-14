Пламенная поддержка: сколько фанатов ожидается на матче Динамо – Бенфика

Во вторник, 14 сентября, Динамо принимает Бенфику в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне придут поддержать родную команду в еврокубках.

Поддержка киевлян

Чемпион УПЛ матчем против португальской Бенфики стартует в группе E Лиги чемпионов. Динамо примет соперника на НСК "Олимпийский".

Примечательно Динамо против экс-игрока Яремчука анонс на матч Лиги чемпионов с Бенфикой

Поединок не вызвал ажиотаж. Около 43 тысяч фанатов посетят еврокубковый матч любимой команды против клуба украинца Романа Яремчука.

Отметим, что главная арена Украины вмещает 70 тысяч зрителей.

В параллельном матче группы Бавария сыграет против Барселоны.

Перед поединком против португальцев общую группу Динамо пополнили два игрока основы – голкипер Георгий Бущан и защитник Александр Караваев. Оба футболиста восстановились от повреждений.

Матч 1-го тура группы Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится 14 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.