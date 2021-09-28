Пятов спасся от позорной серии россиянина Акинфеева: вратарь пропускал 27 матчей подряд

Шахтеру не повезло победить миланский Интер в Лиге чемпионов. Однако результатом игры может быть доволен вратарь "горняков" Андрей Пятов, положивший конец неприятной серии.

Пятов 7 лет подряд пропускал голы в Лиге чемпионов

37-летний Андрей Пятов отстоял на ноль в матче Шахтер – Интер. Украинский вратарь совершил два спасения ворот.

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Пятов прервал серию, которая насчитывала 27 матчей подряд с пропущенными голами в матчах основного раунда Лиги чемпионов.

До этого Пятов в последний раз не пропускал в домашнем матче 1/8 финала против Баварии в сезоне 2014/2015. Тогда поединок на "Арене Львов" завершился ничьей 0:0.

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