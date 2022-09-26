Пятов приедет в сборную Украины на "матч жизнь" против Шотландии в Лиге наций

Во вторник, 27 сентября, определится победитель группы, в которой выступает Украина. "Сине-желтые" в последнем туре группы Лиги наций сыграют против Шотландии.

Пятов: У меня тоже болит сердце, я переживаю

С июня 2022 национальная сборная Украины получила еще одного своего преданного фаната. Ряды болельщиков пополнил Андрей Пятов, закончивший карьеру на уровне сборной.

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Голкипер Шахтера рассказал, что приезжал в расположение "сине-желтых" и планирует поддержать ребят в последнем матче против Шотландии, которая состоится в Кракове.

У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный и вспыльчивый болельщик. Потому буду рядом с командой. Я всегда буду поддерживать ребят. Понимаю, что сейчас тяжелый период. Когда нет эмоций... Не могут люди все время быть на какой-то эйфории с происходящими в Украине событиями. Есть какой-то спад, какие-то ямы,

– сказал Пятов.

Андрей добавил, что победа над Арменией придаст нашей команде уверенности, ведь в поединке против шотландцев команде Александра Петракова нужно только побеждать.

Напомним, что матч против Армении в предыдущем туре закончился разгромной победой украинцев 0:5.

Матч Лиги наций стал последним для Пятова

Матч Украина – Шотландия начнется 27 сентября в 21:45 по Киеву.

Пятов успел принять участие в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Андрей вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой в ​​первом матче против Армении. В той игре вратарь Шахтера отстоял на ноль и принес Украине победу со счетом 3:0.

Это был прощальный матч для Пятова в сборной Украины.