Пять европейских стран бойкотировали Конгресс по волейболу из-за участия россиян и белорусов

Высокопоставленные должностные лица Европейской конфедерации волейбола (CEV) продолжают игнорировать военную агрессию России и ее сообщника Беларусь. Иначе как объяснить появление на Конгрессе представителей страны-агрессора.

2 сентября в Брюсселе прошел ежегодный Конгресс Европейской конфедерации волейбола. Среди участников мероприятия неожиданно оказались представители России и Белоруссии.

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Сказали, что это спорт, а не политика

Такая лояльность странам-террористам вызвала возмущение у делегатов Конгресса. Из-за присутствия россиян и белорусов от участия в мероприятии отказались Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Президент Федерации волейбола Польши Себастьян Свидерски так прокомментировал решение бойкотировать Конгресс.

Мы не соглашались на присутствие России и Белоруссии на Конгрессе. Все сборные и клубы этих стран отстранены от соревнований. Согласно уставу, на этом мероприятии не могли участвовать те, кто не ведет активную деятельность. Кроме того, они участвовали в голосовании по важным вопросам. Мы не могли на это согласиться и вместе с несколькими странами решили не участвовать в Конгрессе,

– заявил Свидерски.

Также польский функционер прокомментировал реакцию CEV на бойкот пяти стран.

CEV нас ни в чем не убедил. Нам сказали, что это спорт, а не политика. Как и в случае с прошлогодним чемпионатом мира, который должен был состояться в России, сейчас никто не собирался участвовать в событии со страной, объявившей войну другому, независимому государству,

– рассказал президент Федерации волейбола Польши.

Интересно, что на официальном сайте CEV есть отчет о Конгрессе, но ни словом не упоминается бойкот. Также пресс-служба Европейской конфедерации волейбола умолчала об участие в мероприятии россиян и белорусов.

Отметим, что CEV два срока возглавляет серб Александр Боричич, известный своей лояльностью к России. Новые выборы президента намечены на 24 августа следующего года. Нет сомнения, что появление россиян и белорусов связано со стремлением избрать лицо, которое будет лоббировать интересы стран-агрессоров.