Баскетбольный клуб "Одесса" расторг контракты с двумя американскими легионерами Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. Причиной досрочного прекращения сотрудничества стала драка в ресторане с участием баскетболистов.

"Одесса" официально сообщила, что руководство клуба решило попрощаться с американцами из-за инцидента, произошедшего в ресторане.

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Одесский клуб сообщил, что игроки нарушили условия контракта и правила по мерам безопасности, которые связаны с COVID-19.

В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили драку. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины относительно мер безопасности, связанными с COVID-19,

– говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что руководство "Одессы" осуждает "неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков".

"Клуб немедленно прекращает все договорные отношения с Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном на основании существенного нарушения нашего контракта и внутренних правил Клуба", – заявили в клубе.

Смотрите видео драки с участием баскетболистов

"Одесса" в новом сезоне сыграла 5 матчей в рамках Суперлиги. Одесситы выиграли одну игру и потерпели четыре поражения.