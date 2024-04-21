"Поплачь еще, Пеп": известный британский журналист обвинил Гвардиолу в лицемерии

В субботу, 20 апреля, состоялся полуфинал Кубка Англии, где Манчестер Сити противостоял Челси. "Горожане" минимально победили соперника (1:0).

Наставник Манчестер Сити дал комментарий журналистам после поединка с Челси. Пеп Гвардиола выразил недовольство, что его команда имеет большое количество игр за короткий промежуток.

Читайте также Манчестер Сити не пустил Челси в финал Кубка Англии: партнер Мудрика эпично опозорился – видео

Журналисту не понравились слова Гвардиолы

Пирс Морган раскритиковал тренера Манчестер Сити за комментарий журналистам. Он намекнул на лицемерие Гвардиолы, поскольку тот имеет хороших игроков на каждой позиции и не должен жаловаться.

Ох, поплачь еще, Пеп. У тебя есть по два игрока мирового класса на каждой позиции, которым платят ближневосточные газильйоны, но ты жалуешься на слишком большое количество игр,

– написал Морган.

Есть информация, что Пеп Гвардиола не планирует продлевать контракт с Манчестер Сити по личным причинам. Его может заменить нынешний тренер Жироны.

Напомним, что 21 апреля определится соперник МанСити в финале Кубка Англии. Им может стать Ковентри или Манчестер Юнайтед. Матч состоится в 21:30 по киевскому времени.