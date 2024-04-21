"Поплачь еще, Пеп": известный британский журналист обвинил Гвардиолу в лицемерии
Источник:Пирс Морган
В субботу, 20 апреля, состоялся полуфинал Кубка Англии, где Манчестер Сити противостоял Челси. "Горожане" минимально победили соперника (1:0).
Наставник Манчестер Сити дал комментарий журналистам после поединка с Челси. Пеп Гвардиола выразил недовольство, что его команда имеет большое количество игр за короткий промежуток.
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Журналисту не понравились слова Гвардиолы
Пирс Морган раскритиковал тренера Манчестер Сити за комментарий журналистам. Он намекнул на лицемерие Гвардиолы, поскольку тот имеет хороших игроков на каждой позиции и не должен жаловаться.
Ох, поплачь еще, Пеп. У тебя есть по два игрока мирового класса на каждой позиции, которым платят ближневосточные газильйоны, но ты жалуешься на слишком большое количество игр,
– написал Морган.
Напомним, что 21 апреля определится соперник МанСити в финале Кубка Англии. Им может стать Ковентри или Манчестер Юнайтед. Матч состоится в 21:30 по киевскому времени.