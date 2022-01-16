Пинчук с рассечением победил мексиканца: уроженец Львова выступает за США

В ночь с 15 на 16 января в США прошел вечер бокса, в котором провел свой бой Любомир Пинчук. Выступающий за США украинский боксер одержал победу по решению судей.

Уничтожение соперника

Любомир Пинчук провел бой в андеркарте поединка между Стивом Джеффрардом и Джо Смитом. Соперником уроженца Львова стал представитель Мексики Хосе Марио Флорес.

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Уже во втором раунде на лице Любомира появилось рассечение. Повреждение Пинчук получил после столкновения головами. Сил у Флореса хватило всего на четыре раунда. Однако мексиканцу удалось выстоять после мощных атак оппонента.

Боксеры провели весь 8-раундовый поединок. Потому победителя встречи определяли рефери. По судейским запискам победу единогласно отдали Пинчуку – 80-72, 79-73, 79-73.

25-летний Пинчук получил чемпионский титул NABA Gold в крузервейте.

Смотрите видео с поединка