Знищення суперника

Любомир Пінчук провів бій у андеркарті поєдинку між Стівом Джеффрардом та Джо Смітом. Суперником уродженця Львова став представник Мексики Хосе Маріо Флорес.

Цікаво Фінський нокаутер може стати ще одним суперником Усика

Вже у другому раунді на обличчі Любомира з'явилось розсічення. Пошкодження Пінчук отримав після зіткнення головами. Сил у Флореса вистачило лише на чотири раунди. Однак мексиканцю вдалось вистояти після потужних атак опонента.

Боксери провели увесь 8-раундовий поєдинок. Тому переможця зустрічі визначали рефері. За суддівськими записками перемогу одноголосно віддали Пінчуку – 80-72, 79-73, 79-73.

25-річний Пінчук здобув чемпіонський титул NABA Gold у крузервейті.

Дивіться відео з поєдинку