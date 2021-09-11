Пилот Формулы-1 едва не наехал на зайца: ушастый чудом избежал трагического финала – видео

Королева автоспорта пришла на легендарный автодром "Монца" в Италии. Гоночный уикенд Формулы-1 в Италии стартовал 10 сентября свободными заездами и квалификацией. Во время квалификации едва не произошел трагический инцидент.

Заяц сбежал из-под колеса Латифи

Некоторые трассы в Формуле-1 расположены за городом посреди лесов. Поэтому довольно часто гостями гонки являются не только люди, но и животные.

Кстати Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, но будет стартовать последним из-за решения команды

Исключением не является автодром "Монца", где на трассу иногда выбегают животные.

В первом сегменте квалификации мимо Williams Николаса Латифи проскочил заяц. Ушастый чудом успел отскочить от болида канадца буквально в последний миг. Какая-то доля секунды и произошла бы трагедия…

Во втором сегменте квалификации ситуация повторилась с Валттери Боттас из Mercedes. К сожалению, белка не успела убежать из-под колеса финского пилота.