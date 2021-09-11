Пилот Формулы-1 едва не наехал на зайца: ушастый чудом избежал трагического финала – видео
Источник:инстаграм Формулы-1
Королева автоспорта пришла на легендарный автодром "Монца" в Италии. Гоночный уикенд Формулы-1 в Италии стартовал 10 сентября свободными заездами и квалификацией. Во время квалификации едва не произошел трагический инцидент.
Заяц сбежал из-под колеса Латифи
Некоторые трассы в Формуле-1 расположены за городом посреди лесов. Поэтому довольно часто гостями гонки являются не только люди, но и животные.
Кстати Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, но будет стартовать последним из-за решения команды
Исключением не является автодром "Монца", где на трассу иногда выбегают животные.
В первом сегменте квалификации мимо Williams Николаса Латифи проскочил заяц. Ушастый чудом успел отскочить от болида канадца буквально в последний миг. Какая-то доля секунды и произошла бы трагедия…
Во втором сегменте квалификации ситуация повторилась с Валттери Боттас из Mercedes. К сожалению, белка не успела убежать из-под колеса финского пилота.
- Победителем квалификации гран-при Италии стал именно Боттас. Уже 11 сентября состоится спринт, по итогам которого будет определен стартовый порядок на гонку.
- Гран-при Италии состоится 12 сентября. Начало гонки в 15:55.