Заєць втік з-під колеса Латіфі
Деякі траси у Формулі-1 розташовані за містом посеред лісів. Тому досить часто гостями перегонів є не тільки людей, але й тварини.
До речі Боттас виграв кваліфікацію гран-прі Італії, але стартуватиме останнім через рішення команди
Винятком не є автодром "Монца", де на трасу іноді вибігають тваринки.
У першому сегменті кваліфікації повз Williams Ніколаса Латіфі проскочив заєць. Вухатий дивом встиг відскочити від боліда канадця буквально в останню мить. Якась доля секунди й сталася б трагедія…
У другому сегменті кваліфікації ситуація повторилася з Валттері Боттас з Mercedes. На жаль, білка не встигла втекти з-під колеса фінського пілота.
- Переможцем кваліфікації гран-прі Італії став саме Боттас. Уже 11 вересня відбудеться спринт, за підсумками якого буде визначений стартовий порядок на гонку.
- Гран-прі Італії відбудеться 12 вересня. Початок гонки о 15:55.