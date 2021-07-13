Скандал в Формуле-1: пилот Ferrari Леклер пытается перейти в Red Bull
Источник:It.motorsport.com
В Формуле-1 разгорается скандал из-за пилота итальянской команды Ferrari Шарля Леклера. Монегаск хочет перейти в австрийскую конюшню Red Bull.
Леклер несчастлив в Ferrari
Шарль Леклер недоволен положением дел в итальянской команде. Пилота возмущает, что Ferrari второй сезон подряд пасет задних.
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Леклера не устраивает, что из-за слабого болида он не может бороться с Льюисом Хэмилтоном из Mercedes и Максом Ферстаппен из Red Bull.
Итальянская версия Motorsport.com информирует, что Монегаск контактировал с Red Bull о переходе в австрийскую команду.
В то же время итальянские СМИ сомневаются в переходе Шарля. В частности, крайне мало шансов, что советник Red Bull Хельмут Марко захочет ломать отлаженную систему в своей команде ради создания тандема Ферстаппен – Леклер.
Сейчас первый номер команды Ферстаппен уверенно шагает к дебютному титулу чемпиона мира. Кроме того, благодаря стабильному пилотированию Серхио Переса Red Bull может выиграть и Кубок конструкторов впервые с 2013 года.
- У Леклера действующий контракт с Ferrari до 2024 года. Однако сделка может иметь опции досрочного расторжения.
- У Переса и Red Bull контракт только на сезон-2021, но стороны хотят продолжить сотрудничество.