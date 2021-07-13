Скандал в Формуле-1: пилот Ferrari Леклер пытается перейти в Red Bull

В Формуле-1 разгорается скандал из-за пилота итальянской команды Ferrari Шарля Леклера. Монегаск хочет перейти в австрийскую конюшню Red Bull.

Леклер несчастлив в Ferrari

Шарль Леклер недоволен положением дел в итальянской команде. Пилота возмущает, что Ferrari второй сезон подряд пасет задних.

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Леклера не устраивает, что из-за слабого болида он не может бороться с Льюисом Хэмилтоном из Mercedes и Максом Ферстаппен из Red Bull.

Итальянская версия Motorsport.com информирует, что Монегаск контактировал с Red Bull о переходе в австрийскую команду.

В то же время итальянские СМИ сомневаются в переходе Шарля. В частности, крайне мало шансов, что советник Red Bull Хельмут Марко захочет ломать отлаженную систему в своей команде ради создания тандема Ферстаппен – Леклер.

Сейчас первый номер команды Ферстаппен уверенно шагает к дебютному титулу чемпиона мира. Кроме того, благодаря стабильному пилотированию Серхио Переса Red Bull может выиграть и Кубок конструкторов впервые с 2013 года.

У Леклера действующий контракт с Ferrari до 2024 года. Однако сделка может иметь опции досрочного расторжения.

У Переса и Red Bull контракт только на сезон-2021, но стороны хотят продолжить сотрудничество.

В сезоне-2021 Леклеру дважды удалось выиграть квалификацию на Гран-при Монако и Азербайджана. Однако в Монако Шарль из-за технических проблем не стартовал, а в Баку – стал легкой добычей для соперников. Леклер не побеждает в Формуле-1 с Гран-при Италии-2019.