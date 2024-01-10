В ноябре 2022 года защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике закончил свою игровую карьеру. После 14 месяцев пребывания вне футбола испанский экс-игрок решил снова погрузиться в игру номер 1 в мире.

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Пике собирается стать тренером

36-летний Пике заинтриговал своих поклонников постом в соцсети. Он анонсировал возвращение в футбол и заявил, что хочет попробовать свои силы на тренерском мостике.

Наступил новый год, и я, хорошо подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. В этот раз я уже не буду игроком. Я буду тренером. Я поделюсь более подробной информацией в конце недели,

– написал Пике.

Напомним, что испанец практически всю свою профессиональную карьеру выступал за Барселону. С "сине-гранатовыми" он по три раза триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Также 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и 6 раз – Суперкубок страны. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

Интересно. Жерар Пике является владельцем двух скромных клубов – Химнастик Манреса и Андорра, поэтому не исключено, что именно там он будет делать первые шаги в новой профессии.