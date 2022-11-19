Не защита, а проходной двор: как Днепр-1 забил гол в ворота Шахтера после паса пяткой – видео

Днепр-1 удалось забить первый гол в ворота Шахтера благодаря удару Пихаленка. Так команда сравняла счет во встрече.

Днепр-1 пропустил гол в матче против Шахтера на 17-й минуте, когда отличился Мудрик.

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Но уже через четыре минуты счет на табло был равным. Гол в ворота "горняков" забил Александр Пихаленок.

Голевая атака началась с того, что Адамюк обыграл соперника еще на своей половине поля. После чего отдал пас вперед на Довбика по правому флангу. Нападающий в штрафной дошел почти до края поля. После чего отдал пяткой пас обратно на Гуцуляка. А уже он сделал прострел низом налево на Пихальонку. Игрок решил не пробивать в касание, как на это надеялся голкипер. А только вторым касанием отправил мяч в ворота.

Видео гола Пихальонка

Для Пихаленка это пятый гол в УПЛ в этом сезоне.

Стоит отметить, что Пихаленок – воспитанник Шахтера. В Днепр-1 он перешел в 2020 году.