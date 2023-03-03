"Все очень быстро затихло": Шахтер контактировал с лидером Днепра-1 Пихаленком

Один из лидеров Днепра-1 Александр Пихаленок рассказал, как вместо Днепра мог заиграть в Шахтере. Полузащитник в свое время имел контракт с "горняками".

Футболист центра поля вспомнил, как в октябре 2020 впервые перебрался в Днепр-1 на правах аренды. После чего подписал с днепрянами полноценный контракт.

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Пихаленок: Шахтер летом со мной связывался

"Как смог оказаться в СК Днепр-1 после бесконечных аренд в Мариуполе? Я переходил в СК Днепр-1 сначала в аренду на пол года. Затем клуб предложил меня выкупить. Начали договариваться с Шахтером. Цена устроила, и не возражал стать игроком СК СК Днепр-1 на полноценной основе. Вот так все и срослось", – сказал Пихаленок.

Именно в днепровском клубе Пихаленок стал настоящим лидером на поле и получил вызов в национальную сборную Украины. После успешного начала в Днепре-1 бывший клуб Александра Шахтер контактировал с полузащитником. Но все осталось на уровне слов.

Однако Пихаленок не получал звонков от главного тренера "горняков" Игоря Йовичевича, ранее руководившего Днепром-1.

Надеюсь, что мы вместе с СК Днепр-1 будем добиваться успехов и радоваться им. Верно ли, что Йовичевич хотел пригласить в Шахтер после работы в СК Днепр-1? С его стороны такого не было, он не звонил мне, ничего не говорил. А Шахтер летом со мной связывался, да. Но все очень быстро затихло,

– признался один из лидеров Днепра-1.

Отметим, что с днепровским клубом Пихаленок может стать чемпионом Украины в сезоне-2022/2023. После первого круга УПЛ Днепр-1 лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым Шахтер на 2 балла.

Главное о карьере Александра Пихальонко

Начинал свою карьеру в структуре донецкого Шахтера. Зимой 2018-го отправился в аренду в Мариуполь.

После чего вернулся в команду из Донецка, но не смог проявить себя и заслужить место в основе.

В октябре 2020 перешел в Днепр-1 на правах аренды, найдя свою команду.

После удачной аренды подписал с днепрянами полноценный контракт.

В текущем сезоне Пихаленок отыграл за Днепр-1 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

В общей сложности в футболке днепрян провел 55 поединков (13 мячей и 17 результативных передач).

Уже 4 марта Днепр-1 проведет свой первый официальный матч во втором круге УПЛ против Александрии. Для днепрян этот матч будет выездным и против легенды Днепра Руслана Ротаня, возглавляющего будущего соперника Днепра-1. Начало встречи в 12.00.