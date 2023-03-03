Футболіст центра поля пригадав, як у жовтні 2020 року вперше перебрався у Дніпро-1 на правах оренди. Після чого підписав із дніпрянами повноцінний контракт.

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Піхальонок: Шахтар влітку зі мною зв'язувався

"Як зміг опинитись в СК Дніпро-1 після нескінченних оренд в Маріуполь? Я переходив у СК Дніпро-1 спочатку в оренду на пів року. Потім клуб запропонував мене викупити. Почали домовлятися з Шахтарем. Ціна влаштувала, та й не заперечував стати гравцем СК Дніпро-1 на повноцінній основі. Ось так усе й зрослося", – сказав Піхальонок.

Саме у дніпровському клубі Піхальонок став справжнім лідером на полі та отримав виклик у національну збірну України. Після успішного початку у Дніпрі-1 колишній клуб Олександра Шахтар контактував із півзахисником. Але все залишилось лише на рівні слів.

Однак Піхальонок не отримував дзвінків від головного тренера "гірників" Ігоря Йовічевіча, який раніше керував Дніпром-1.

Сподіваюся, що ми разом із СК Дніпро-1 будемо досягати успіхів і радіти їм. Чи правда, що Йовічевіч хотів запросити в Шахтар після роботи в СК Дніпро-1? З його боку такого не було, він не дзвонив мені, нічого не говорив. А Шахтар влітку зі мною зв'язувався, так. Але все дуже швидко затихло,

– зізнався один із лідерів Дніпра-1.

Відзначимо, що із дніпровським клубом Піхальонок може стати чемпіоном України у сезоні-2022/2023. Після першого кола УПЛ Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар, який йде другим, на 2 бали.

Зверніть увагу! Вже 4 березня Дніпро-1 проведе свій перший офіційний матч у другому колі УПЛ проти Олександрії. Для дніпрян цей матч буде виїзним та проти легенди Дніпра Руслана Ротаня, який очолює майбутнього суперника Дніпра-1. Початок зустрічі о 12:00.

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