Пидручный назвал причину, почему не выйдет на старт в индивидуальной гонке в Антгольце

В итальянском Антгольце 20 января стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Первый соревновательный день начнется индивидуальной мужской гонкой.

Проблемы с восстановлением

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сообщил, что капитан команды Дмитрий Пидручный пропустит первый старт в Антгольце.

Кстати Намек на пролет мимо Олимпиады-2022: титулованная Вита Семеренко заявлена ​​на чемпионат Европы

Лидера команды заменит Тарас Лесюк. Между тем Пидручный получит отдых и будет готовиться к эстафетной гонке, которая состоится в последний соревновательный день.

На индивидуальную гонку в Антгольце Украина выйдет в следующем составе: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Мы приняли решение после Рупольдинга дать отдохнуть Пидручному, который не будет бежать индивидуальную гонку. Хочу еще один тактический вариант попробовать в эстафете, поэтому немного больше готовимся к этому старту,

– сказал Санитра.

По словам самого биатлониста, он находится в хорошем состоянии, однако нуждается в восстановлении.

"В Обергофе были определенные проблемы со стрельбой. В Рупольдинге в персьюте не удалось снова себя реализовать, но там причины были в физическом состоянии, поэтому думаю, и стрельба из-за этого не пошла. Состояние было очень тяжелое. А в эстафете и спринте все получалось хорошо, и в физическом плане тоже, поэтому доволен теми гонками. На эстафете выложил все, и даже больше, и очень тяжело было после нее восстановиться", – отметил Пидручный.

Это одна из моих больших проблем: если один день очень хорошо пробегу, на следующий мне трудно восстановить форму, и это часто мешает бороться за высокие позиции.

– подчеркнул Дмитрий.

Этап Кубка мира в Антгольце – последний перед Олимпиадой в Пекине. Соревнования будут продолжаться с 20 по 23 января.