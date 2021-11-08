Петряк отметился бильярдным ударом в чемпионате Венгрии, голевую атаку начал Макаренко

Фехервар 7 ноября принимал Залаэгерсег в рамках чемпионата Венгрии. Хозяева разгромили соперника, один из голов забил украинец Иван Петряк.

Украинцы принесли победу хозяевам

Еще до перерыва хозяева сделали комфортное преимущество в счете – 2:0. Второй гол на 37-й минуте в футболке Фехервара забил левый вингер из Украины Иван Петряк, вышедший в стартовом составе.

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Начал голевую атаку еще один украинский игрок в составе хозяев Евгений Макаренко. А завершил Петряк, который получил передачу в штрафной соперника и бильярдным ударом в дальний угол поразил ворота гостей.

Украинец отыграл весь поединок и отличился не только результативным ударом. Уже в компенсированное арбитром к матчу время Петряк заработал предупреждение. Все 90 минут на поле провел Макаренко.

Петряк забил уже в трех домашних матчах подряд. В сезоне-2021/2022 украинский футболист уже сыграл 12 поединков во всех турнирах, в которых наколотил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Для Евгения это был 13 матч в сезоне.

Фехервар во втором тайме забил еще один мяч и довел счет до разгрома – 3:0 победа хозяев.

После этой победы клуб Петряка идет на 4 месте в чемпионате, в его активе 20 очков. Их соперник Залаэгерсег с 14 пунктами занимает 7-ю позицию.