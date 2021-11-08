Українці принесли перемогу господарям

Ще до перерви господарі зробили собі комфортну перевагу у рахунку – 2:0. Другий гол на 37-й хвилині у футболці Фехервару забив лівий вінгер із України Іван Петряк, який вийшов у стартовому складі.

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Розпочав гольову атаку ще один український гравець у складі господарів Євген Макаренко. А завершив якраз Петряк, який отримав передачу у штрафному суперника та більярдним ударом у дальній кут вразив ворота гостей.

Українець відіграв увесь поєдинок та відзначився не лише результативним ударом. Вже у компенсований арбітром до матчу час Петряк заробив попередження. Усі 90 хвилин на полі провів й Макаренко.

Петряк забив вже у трьох домашніх матчах поспіль. У сезоні-2021/2022 український футболіст вже зіграв 12 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 4 голи та зробив 2 асисти.

Для Євгена це був 13 матч у сезоні.

Фехервав у другому таймі забив ще один м'яч та довів рахунок до розгрому – 3:0 перемога господарів.