Ошибка украинки

Ирина Петренко не смогла улучшить свою позицию по сравнению с результатом в спринте. Уже после этапа лежки в пассиве украинки были две ошибки. К которым добавились еще два выстрела в "молоко" на третьей стрельбе.

К теме Последняя стрельба лишила Джиму медали Олимпиады, золотой дубль Ройселанд в персьюте

Однако после преодоления дополнительных кругов возле фамилии биатлонистки появилась отметка. Обычно она освещается тогда, когда спортсмен не придерживался правил на трассе или стрельбище.

К сожалению, эта отметка возле украинки не оказалась ошибочной. Петренко преодолела лишь один штрафной круг вместо двух, которые заработала из-за двух промахов на третьей стрельбе.

Восемь минут отставания от лидера

Из-за этого Ирина получила еще две дополнительные минуты штрафа, поэтому ее отставание на финише составило более чем восемь минут от победительницы персьюта из Норвегии Марте Олсбю Ройселанд. В итоге – лишь 55-е место.

Петренко подверглась регрессу, опустившись на 15 позиций. Всего Ирина завершила гонку с четырьмя ошибками, последнюю стрельбу она прошла на ноль.

На этом индивидуальные соревнования на Олимпиаде-2022 для биатлонистки завершились. Петренко не смогла отобраться в масс-старт. Не исключено, что Петренко примет участие в эстафете, если Украина заявит команду на коронную дисциплину.

К слову. Лучшим результатом Ирины Петренко на Олимпиаде-2022 стало 11-е время в индивидуальной гонке.