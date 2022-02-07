Петренко может бежать еще быстрее, – Велепец оценил женскую "индивидуалку"
Источник:Украинский биатлон
В Пекине 7 февраля разыграли комплект наград в женской индивидуальной гонке. Две украинки пробились в топ-15.
Велепец: Петренко имеет резерв ходом
Лучшей среди украинок была Юлия Джима, она финишировала 10-й. Два досадных промаха лишили ее олимпийской награды.
Стоящее Две украинки финишировали в топ-15 в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Рядом возле Джимы оказалась и Ирина Петренко. Украина закрыла все 20 мишеней. В итоге она завершила гонку на 11-й позиции. Для биатлонистки это лучший результат в этом сезоне.
Главный тренер женской сборной Урош Велепец оценил выступление Петренко.
Ира имеет резерв ходом, даже сегодня хорошо бежала. Надо понимать, что она три года не тренировалась, начала только в прошлом году, а в этом только возвращается после болезни. Она может еще быстрее бежать, но надо тренироваться, надо работать немного больше. Но я доволен, это хороший результат,
– сказала коуч.
Также наставник женской команды прокомментировал 10-е место Джимы.
"Это биатлон. Очень досадный промах на первой стойке, потому что там габарит не закрылся, на второй стойке промазала сантиметр от мишени. Но это мастерство, здесь нужны четыре нуля с хорошим ходом, а бежала она сегодня очень хорошо. Лыжи работали прекрасно, надо похвалить сервис. Нам, тренерам, нужно подготовить спортсмена, который будет бороться за медаль, но медаль должна брать лучший. В такой конкуренции, как в биатлоне, один промах – уже много, два – выше топ-10 не будешь", – сказал Велепец.
Ирина Петренко: что известно о спортсменке
- Биатлонистка впервые в сезоне-2021/2022 выступила после длительной паузы.
- Лучший ее показатель-32-место в "индивидуалке".
- Также Ирина проявила себя на Кубке IBU. В норвежском Шушене Петренко получила серебряную награду.