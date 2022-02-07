Велепец: Петренко имеет резерв ходом

Лучшей среди украинок была Юлия Джима, она финишировала 10-й. Два досадных промаха лишили ее олимпийской награды.

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Рядом возле Джимы оказалась и Ирина Петренко. Украина закрыла все 20 мишеней. В итоге она завершила гонку на 11-й позиции. Для биатлонистки это лучший результат в этом сезоне.

Главный тренер женской сборной Урош Велепец оценил выступление Петренко.

Ира имеет резерв ходом, даже сегодня хорошо бежала. Надо понимать, что она три года не тренировалась, начала только в прошлом году, а в этом только возвращается после болезни. Она может еще быстрее бежать, но надо тренироваться, надо работать немного больше. Но я доволен, это хороший результат,

– сказала коуч.

Также наставник женской команды прокомментировал 10-е место Джимы.

"Это биатлон. Очень досадный промах на первой стойке, потому что там габарит не закрылся, на второй стойке промазала сантиметр от мишени. Но это мастерство, здесь нужны четыре нуля с хорошим ходом, а бежала она сегодня очень хорошо. Лыжи работали прекрасно, надо похвалить сервис. Нам, тренерам, нужно подготовить спортсмена, который будет бороться за медаль, но медаль должна брать лучший. В такой конкуренции, как в биатлоне, один промах – уже много, два – выше топ-10 не будешь", – сказал Велепец.

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