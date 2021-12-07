Петраков рассказал о тренерах и клубах, куда планирует поехать посмотреть за работой

Александр Петраков планирует расширить свои тренерские умения. Для этого он хочет поехать в Италию и Англию, чтобы пообщаться с именитыми тренерами.

Именитые тренеры и клубы

По словам Петракова, пока он хочет поехать в Италию к тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини. Именно в этой команде выступает Руслан Малиновский.

Мне нравится работа Гасперини в Аталанте. Если мне удастся договориться с Гасперини, то в конце января – начале февраля, когда в них будет пауза в чемпионате, если он примет меня, то я уеду на три – четыре дня. Просто поговорить. Надо общаться. Я работаю на новом уровне, мне надо общаться,

– рассказал Петраков.

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Еще один вариант – в Англию. Тренер-аналитик в сборной Украины Авраам Кампонар имеет знакомых в Лидсе, который тренирует Марсело Бьелса. Или же в Манчестер Сити, где выступает еще один украинец Александр Зинченко.

"Позвоню к Зинченко, спрошу, может Гвардиола согласится, чтобы пару дней побыл. Просто пообщаться, посмотреть тренировочный процесс", – рассказал Петраков.

Он заметил, что ему важно – именно общение с тренерами, обмен мнениями.

"Я не буду тренировочный процесс перебирать. У меня другая специфика – мне пообщаться, поговорить, посмотреть тенденции футболу", – отметил Петраков.

Напомним, что Петраков вывел сборную Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022. На этой стадии в первом матче Украина сыграет против Шотландии на выезде. Если победит, то во втором матче встретится с победителем пары Уэльс – Австрия. Победа в этой игре принесет Украине путевку на мундиаль.