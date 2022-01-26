Петраков рассказал о проблемах Ярмоленко, Зинченко и Малиновского для сборной Украины
Источник:Meta-ratings.com.ua
Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков отслеживает выступления украинских игроков за рубежом. И его не слишком устраивает их игровая практика.
По словам Петракова, он активно поддерживает связь с украинскими легионерами, постоянно созванивается с ними каждые две недели. Делает это для того, чтобы лично узнать как у них дела.
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Петраков отмечает, что у игроков есть проблема с игровой практикой.
Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с этим проблемы. Но надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает,
– заявил Петраков.
Игровое время украинцев
- В этом сезоне Андрей Ярмоленко имеет мало игрового времени в Вест Хэме. Он сыграл в 11 матчах АПЛ, но в целом провел на поле лишь 84 минуты. Немного больше игрового времени у него было в матчах Лиги Европы – 350 минут за пять матчей. Для примера, на Евро-2020 за сборную Украины Ярмоленко отыграл 446 минут.
- Александр Зинченко в конце 2021 года получил травму. Поэтому в 2022 году на поле он пока не выходил. А до этого семь раз сыграл за МанСити в АПЛ, еще четыре матча провел в Лиге чемпионов.
- Матчи в 2022 году пропускает и Руслан Малиновский. 9 января он в последний раз вышел на поле. Однако причины пока неизвестны. Итальянские СМИ писали, что все из-за того, что Малиновский не прошел полный курс вакцинации от коронавируса, а в Италии запретили выступать невакцинированным игрокам. Но его жена заявила, что эта информация не соответствует действительности. До этого Малиновский был игроком основы Аталанты – 18 матчей в Серии А, где забил 5 голов. Еще пять матчей – в Лиге чемпионов.
- После того, как бельгийский Брюгге сменил тренера, команда провела два официальных матча. В обоих матчах Эдуард Соболь не выходил на поле. При этом во втором матче защитник даже не попал в заявку на игру.