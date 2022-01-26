Петраков рассказал о проблемах Ярмоленко, Зинченко и Малиновского для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков отслеживает выступления украинских игроков за рубежом. И его не слишком устраивает их игровая практика.

По словам Петракова, он активно поддерживает связь с украинскими легионерами, постоянно созванивается с ними каждые две недели. Делает это для того, чтобы лично узнать как у них дела.

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Петраков отмечает, что у игроков есть проблема с игровой практикой.

Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть с этим проблемы. Но надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает,

– заявил Петраков.

Игровое время украинцев