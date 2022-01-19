Петраков в процентах оценил шансы сборной Украины в плей-офф ЧМ-2022

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил шансы национальной команды в первом поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022. В котором "сине-желтые" сыграют против Шотландии.

Петраков: Они играют дома

Главный тренер национальной команды чувствует давление общества. Он подчеркнул, что сейчас чувствует серьезную ответственность перед гражданами.

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"Я сам себе ставлю задачи, есть ответственность перед людьми и даже перед страной. Это давило страшно поначалу. Я знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира. И я чувствую ответственность перед гражданами", – сказал Петраков.

Наставник "сине-желтых" дает своей команде и Шотландии равные шансы в поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Первый матч – с Шотландией. Очень хорошая команда, много игроков из АПЛ. Понравилась их команда. Если говорить о шансах, то 50 на 50. Даже 51 на 49, так как они играют дома,

– отметил наставник национальной команды.