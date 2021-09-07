Петраков признался, почему игроки Шахтера и Динамо покинули сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков перед товарищеским поединком с Чехией на традиционной предматчевой пресс-конференции пообщался с представителями СМИ.

Петраков рассказал, почему он решил отпустить из расположения "сине-желтых" игроков Динамо и Шахтера накануне товарищеской игры с Чехией.

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Впереди Лига чемпионов, очень серьезные соревнования. Ко мне обратился Шахтер, чтобы я отпустил трех человек. Я сказал, что приму решение только после игры (с Францией, – ред.). И принял решение отпустить также и трех динамовцев, чтобы не было никаких пересудов,

– сказал Петраков.

"Я позвал ребят, они все знали, чтобы не было никаких в команде других разговоров, обид каких-то. Вот таким образом я поступил", – заявил он.

Чехия-Украина: перед матчем

История противостояний насчитывает 4 матча. В двух поединках победу праздновали украинцы. Одна встреча завершилась победой чехов и еще в одной игре была расписана мировая.

Последний раз сборные играли между собой 16 октября 2018 года. Та встреча завершилась минимальным успехом "сине-желтых" (1:0). Единственный гол за украинскую команду забил атакующий полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало встречи в 21:45.