Петраков отказался от игрока Динамо перед игрой с Чехией

Наставник сборной Украины Александр Петраков после матча с Францией решил отправить в клубы сразу нескольких футболистов. Сначала тренер отказался от услуг восьми футболистов, после чего поменял решение.

Изменения в составе сборной Украины

В воскресенье, 5 сентября, Петраков принял решение отпустить в клуб Виталия Миколенко. Таким образом, Миколенко отправится в расположение Динамо.

Смотрите также Проклятие ничьих: Украина упустила победу над Францией в отборе на ЧМ-2022 – видео

Кроме Виталия Миколенко, расположение сборной Украины покинули:

Андрей Пятов

Николай Матвиенко

Тарас Степаненко

Сергей Сидорчук

Виктор Цыганков

Илья Забарный

Руслан Малиновский.

В то же время Петраков вызвал в сборную Украины игроков из резервного списка – Ефима Коноплю из Шахтера и Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской Зари.

Сейчас в расположении "сине-желтых" 19 футболистов.

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Дмитрий Резник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо). Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер).

Сборная Украины сыграет против Чехии уже 8 сентября. Игра начнется в 21:45.