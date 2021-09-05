Петраков отказался от игрока Динамо перед игрой с Чехией

5 сентября 2021 , 16:46
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Источник:

УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков после матча с Францией решил отправить в клубы сразу нескольких футболистов. Сначала тренер отказался от услуг восьми футболистов, после чего поменял решение.

Изменения в составе сборной Украины

В воскресенье, 5 сентября, Петраков принял решение отпустить в клуб Виталия Миколенко. Таким образом, Миколенко отправится в расположение Динамо.

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Кроме Виталия Миколенко, расположение сборной Украины покинули:

  • Андрей Пятов
  • Николай Матвиенко
  • Тарас Степаненко
  • Сергей Сидорчук
  • Виктор Цыганков
  • Илья Забарный
  • Руслан Малиновский.
В то же время Петраков вызвал в сборную Украины игроков из резервного списка – Ефима Коноплю из Шахтера и Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской Зари.

Сейчас в расположении "сине-желтых" 19 футболистов.

  • Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
  • Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер).
Сборная Украины сыграет против Чехии уже 8 сентября. Игра начнется в 21:45.
Автор: Михайло Гема