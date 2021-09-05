Изменения в составе сборной Украины
В воскресенье, 5 сентября, Петраков принял решение отпустить в клуб Виталия Миколенко. Таким образом, Миколенко отправится в расположение Динамо.
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Кроме Виталия Миколенко, расположение сборной Украины покинули:
- Андрей Пятов
- Николай Матвиенко
- Тарас Степаненко
- Сергей Сидорчук
- Виктор Цыганков
- Илья Забарный
- Руслан Малиновский.
Сейчас в расположении "сине-желтых" 19 футболистов.
- Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
- Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).
- Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер).