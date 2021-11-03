Петраков готовит сюрприз на судьбоносный матч против Боснии: подробности
3 ноября 2021 , 09:47Читати новину українською
Источник:Цыганик LIVE
Журналист Игорь Цыганик предполагает, что сборная Украины сыграет в новую схему в заключительном матче отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины. Александр Петраков готовит агрессивный сюрприз для соперника.
Украине осталось провести только одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022.
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К сожалению, Миколенко не сможет играть. Думаю, что основным левым защитником в матче против Боснии будет Соболь. Вообще насколько мне известно, что Петраков все же изменит свою схему и попытается сыграть 4-3-3. Соболь закроет позицию левого защитника. Дай бог, чтобы у него все было хорошо и никто больше не травмировался,
– рассказал Цыганик.
Босния и Герцеговина – Украина: перед матчем
- В домашнем поединке против Боснии во Львове сборная Украины первой открыла счет, но не смогла удержать преимущество до финального свистка – 1:1.
- 11 числа сборная Украины померяется силами с Болгарией в товарищеском матче на стадионе "Черноморец" в Одессе.
- После этого "желто-синие" отправятся в Боснию, где сыграют решающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Для того чтобы гарантировать себе путевки в плей-офф отбора на Мундиаль, нам нужно побеждать.