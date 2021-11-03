Петраков готовит сюрприз на судьбоносный матч против Боснии: подробности

Журналист Игорь Цыганик предполагает, что сборная Украины сыграет в новую схему в заключительном матче отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины. Александр Петраков готовит агрессивный сюрприз для соперника.

Украине осталось провести только одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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К сожалению, Миколенко не сможет играть. Думаю, что основным левым защитником в матче против Боснии будет Соболь. Вообще насколько мне известно, что Петраков все же изменит свою схему и попытается сыграть 4-3-3. Соболь закроет позицию левого защитника. Дай бог, чтобы у него все было хорошо и никто больше не травмировался,

– рассказал Цыганик.

Босния и Герцеговина – Украина: перед матчем