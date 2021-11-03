Україні залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Дивіться також Віктора Корнієнка викликали до збірної України з футболу

На жаль, Миколенко не зможе грати. Думаю, що основним лівим захисником у матчі проти Боснії буде Соболь. Взагалі, наскільки мені відомо, що Петраков все ж змінить свою схему і спробує зіграти 4-3-3. Соболь закриє позицію лівого захисника. Дай бог, щоб у нього все було гаразд і ніхто більше не травмувався,

– розповів Циганик.

Боснія і Герцеговина – Україна: перед матчем