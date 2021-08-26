Пес выбежал на поле во время матча и помешал сопернику забить гол: забавное видео

Матч любительских клубов в Шотландии запомнился курьезным моментом с участием собаки. Пес стал настоящим спасителем команды.

Настоящий герой команды

Тот случай, когда на пути гола стал не голкипер или каркас ворот, а незваный гость. Домашний любимец выбежал на поле прямо во время футбольного матча.

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Четвероногий встал у стойки, когда шла атака соперника. Он поймал мяч, который летел в угол ворот после удара футболиста. Вратарь никак уже бы не смог спасти свои владения, но ему вовремя на помощь прибежал помощник. Отличный сейв от пушистого. Отбив удар пес скорее всего испугался и быстро побежал за пределы поля.

Такое забавное видео быстро стало вирусным. Такие моменты изрядно поднимают настроение не только поклонникам футбола.

Как пес спас ворота: смотрите видео